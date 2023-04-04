«Всё понимала!»: Треповой грозит до 20 лет строгого режима
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в эфире НСН, что пожизненное лишение свободы не применяется к женщинам.
Подозреваемой в совершении теракта в петербургском кафе Дарье Треповой грозит до 20 лет строгого режима, несмотря на заявления о том, что ее «использовали», заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН.
Подозреваемую в совершении теракта в петербургском кафе Дарью Трепову Басманный суд Москвы арестовал на два месяца. Следственный комитет России предъявил Треповой обвинения по двум уголовным статьям. В частности, ей инкриминируется террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.
«У нас смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются к женщинам. Если будет доказана ее вина, то ей может грозить от 15 до 20 лет. С учетом того, что здесь у нее две статьи – 222 и 205 – как правило, это «поглощение». По статье 222 грозит до трех лет. Я думаю, что будет где-то 17 лет с учетом того, что она ранее не была судима. Это, конечно, будет лишение свободы строгого режима со всеми вытекающими», - отметил Трунов.
Он также призвал выявить всю преступную группу, которая причастна к теракту. В противном случае подобный акт может повториться, добавил Трунов.
«Есть признаки, что она может быть не главным действующим лицом, а в составе группы организованной. Такие преступления не совершают в одиночку, кто-то это готовил. Но вероятность того, что она использовалась втемную, крайне низка. Ее поведение говорит о том, что она все понимала и отдавала отчет. Естественная ситуация, когда правонарушитель отрицает свою вину. Нужно сделать акцент на выявление всей преступной группы, которая принимала участие в этом террористическом акте. Исполнителя поймали, а группа осталась, тогда есть опасность повторения этой истории», - заключил собеседник НСН.
2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-Бар» в центре произошел теракт. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Взрывчатку на встречу принесла Дарья Трепова. Пострадали более 30 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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