«Всё понимала!»: Треповой грозит до 20 лет строгого режима

«У нас смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются к женщинам. Если будет доказана ее вина, то ей может грозить от 15 до 20 лет. С учетом того, что здесь у нее две статьи – 222 и 205 – как правило, это «поглощение». По статье 222 грозит до трех лет. Я думаю, что будет где-то 17 лет с учетом того, что она ранее не была судима. Это, конечно, будет лишение свободы строгого режима со всеми вытекающими», - отметил Трунов.

Он также призвал выявить всю преступную группу, которая причастна к теракту. В противном случае подобный акт может повториться, добавил Трунов.

«Есть признаки, что она может быть не главным действующим лицом, а в составе группы организованной. Такие преступления не совершают в одиночку, кто-то это готовил. Но вероятность того, что она использовалась втемную, крайне низка. Ее поведение говорит о том, что она все понимала и отдавала отчет. Естественная ситуация, когда правонарушитель отрицает свою вину. Нужно сделать акцент на выявление всей преступной группы, которая принимала участие в этом террористическом акте. Исполнителя поймали, а группа осталась, тогда есть опасность повторения этой истории», - заключил собеседник НСН.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-Бар» в центре произошел теракт. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Взрывчатку на встречу принесла Дарья Трепова. Пострадали более 30 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

