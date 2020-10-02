«Вскрыли череп». Адвокат рассказал, что происходит с телом Тесака в Москве

Адвокат также выдвинул свою версию, почему родным не выдают тело Тесака.

«Основная задача – не допустить эксперта к телу. И поэтому даже в 8 часов утра, когда тело отдадут и машина повезет его на кладбище, ее будут сопровождать сотрудники полиции. В том числе похоронному агенту рекомендуют не связываться с осмотром», - рассказал юрист.

При этом Михальчик отметил, что семья хотела бы провести независимую экспертизу.

«Однако никаких правовых возможностей для проведения экспертизы у нас нет. Ее назначает следователь по постановлению суда, адвокат в эту категорию не входит. Мы не можем это разрешение получить, так как экспертиза не готова челябинская. Мы получили медиаматериалы, по ним специалисты говорят, что там явные следы пыток», - рассказал он.

Кроме того, юрист рассказал о дальнейших действиях после похорон Марцинкевича.

«Мы получим заключение челябинских экспертов, обратимся к специалистам, поймем, адекватно ли эта экспертиза проведена. Если специалисты скажут, что чего-то не хватает в экспертизе, то естественно мы будем ставить вопрос о проведении повторной экспертизы, возможно комиссионной, с возможной эксгумацией тела», - сказал адвокат.

По версии регионального управления ФСИН, Марцинкевич 16 сентября покончил с собой в СИЗО. Следователи заявили, что националист оставил предсмертную записку.

Ранее адвокат националиста Владимир Краснов заявлял, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Отец Мaрцинкевичa нaписaл зaявление нa имя главы СК Aлексaндрa Бaстрыкинa, попросив его возбудить уголовное дело по стaтье «убийство» и взять рaсследовaние под личный контроль.

