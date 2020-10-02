«Вскрыли череп». Адвокат рассказал, что происходит с телом Тесака в Москве
К телу националиста не допустили независимых экспертов, при этом похороны состоятся уже завтра, рассказал в эфире НСН адвокат Алексей Михальчик.
Похороны найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) пройдут в субботу в 11 часов на Кунцевском кладбище в Москве. При этом специалистам так и не дали провести независимую экспертизу.
Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик заявил в эфире НСН, что это делается по надуманным причинам. Он рассказал, что похоронному агенту показали тело в рамках подготовки к церемонии захоронения и он заметил следы вскрытия черепа.
«При помещении тела в гроб в Челябинске отсутствовали следы на черепе, свидетельствующие о каких-то процедурах. А сейчас явные следы трепанации на черепе видны», - заявил он.
Адвокат также выдвинул свою версию, почему родным не выдают тело Тесака.
«Основная задача – не допустить эксперта к телу. И поэтому даже в 8 часов утра, когда тело отдадут и машина повезет его на кладбище, ее будут сопровождать сотрудники полиции. В том числе похоронному агенту рекомендуют не связываться с осмотром», - рассказал юрист.
При этом Михальчик отметил, что семья хотела бы провести независимую экспертизу.
«Однако никаких правовых возможностей для проведения экспертизы у нас нет. Ее назначает следователь по постановлению суда, адвокат в эту категорию не входит. Мы не можем это разрешение получить, так как экспертиза не готова челябинская. Мы получили медиаматериалы, по ним специалисты говорят, что там явные следы пыток», - рассказал он.
Кроме того, юрист рассказал о дальнейших действиях после похорон Марцинкевича.
«Мы получим заключение челябинских экспертов, обратимся к специалистам, поймем, адекватно ли эта экспертиза проведена. Если специалисты скажут, что чего-то не хватает в экспертизе, то естественно мы будем ставить вопрос о проведении повторной экспертизы, возможно комиссионной, с возможной эксгумацией тела», - сказал адвокат.
По версии регионального управления ФСИН, Марцинкевич 16 сентября покончил с собой в СИЗО. Следователи заявили, что националист оставил предсмертную записку.
Ранее адвокат националиста Владимир Краснов заявлял, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Отец Мaрцинкевичa нaписaл зaявление нa имя главы СК Aлексaндрa Бaстрыкинa, попросив его возбудить уголовное дело по стaтье «убийство» и взять рaсследовaние под личный контроль.
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