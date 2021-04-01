«Если закроют, из тюрьмы не выйду». Пашаев раскрыл детали разговора с «вешкинским стрелком»

61-летний бывший владелец ЧОПов Барданов, по информации СМИ, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел проблемы с кредитными организациями и числился в федеральном розыске. При попытке задержания забаррикадировался в своем коттедже в подмосковном поселке Новые Вешки. Он бросал в силовиков гранаты, а также стрелял в них из окон. Штурм продолжался около девяти часов. В ходе боевых действий вспыхнул пожар, тело Барданова нашли в его сгоревшем доме.

