«Если закроют, из тюрьмы не выйду». Пашаев раскрыл детали разговора с «вешкинским стрелком»
Экс-адвокат рассказал, что пенсионер, по всей видимости, пошел на сделку с "коррупционерами от полиции", которые обещали решить его проблемы.
Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «вешкинский стрелок» Владимир Барданов обращался в прошлом году к нему за помощью.
«В прошлом году он сказал, что кто-то из его знакомых или бывший партнер хочет его подставить и отнять его бизнес, его имущество. Затем ему якобы какие-то высокопоставленные сотрудники полиции обещали, что за крупную сумму решат все его проблемы. Я ему говорил, что не надо верить коррупционерам от полиции. К сожалению, он не послушал мой совет. Я ему советовал действовать в рамках закона и сказал, что надо делать. Не знаю, заплатил он им или нет. Он говорил, что у него просят. Сумму он не называл, я и не стал спрашивать. Я ему сразу сказал – не верь им и все. Это просто развод. Сегодня возьмут, время пройдет, все равно тебя закроют. Но он говорил – если меня закроют, я из тюрьмы больше не выйду. Видимо, он в итоге начал сотрудничать с ними, потому что, находясь в федеральном розыске, он спокойно перемещался. Он, к сожалению, мне не поверил, и в результате случилась эта трагедия», - рассказал Пашаев.
61-летний бывший владелец ЧОПов Барданов, по информации СМИ, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел проблемы с кредитными организациями и числился в федеральном розыске. При попытке задержания забаррикадировался в своем коттедже в подмосковном поселке Новые Вешки. Он бросал в силовиков гранаты, а также стрелял в них из окон. Штурм продолжался около девяти часов. В ходе боевых действий вспыхнул пожар, тело Барданова нашли в его сгоревшем доме.
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