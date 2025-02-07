СМИ: Самолет с девятью пассажирами пропал на Аляске
Пассажирский самолет, на борту которого находились девять пассажиров и пилот, пропал на Аляске, сообщило Alaska’s News Source со ссылкой на местных властей.
Речь идет о самолете Cessna Caravan авиакомпании Bering Air. Он летел из Уналаклита в Ном.
Уточняется, что спасательные службы ограничены в поиске с воздуха из-за погодных условий. Сейчас на место готовится выехать поисково-спасательная группа на снегоходах.
Ранее два американских военных самолета совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма префектуры Эхимэ на острове Сикоку в Японии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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