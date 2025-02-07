СМИ: Самолет с девятью пассажирами пропал на Аляске

Речь идет о самолете Cessna Caravan авиакомпании Bering Air. Он летел из Уналаклита в Ном.

Уточняется, что спасательные службы ограничены в поиске с воздуха из-за погодных условий. Сейчас на место готовится выехать поисково-спасательная группа на снегоходах.

Ранее два американских военных самолета совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма префектуры Эхимэ на острове Сикоку в Японии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

