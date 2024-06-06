Врио губернатора: При столкновении трамваев в Кемерове пострадали 67 человек

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек», — написал руководитель региона.

Середюк указал, что три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них в реанимации, еще один — в операционной. Кроме того, десять пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Ранее два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ тормозной системы одного из транспортных средств, пишет Ura.ru. Мэр города Дмитрий Анисимов сообщал о 50 пострадавших.

