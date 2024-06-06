Врио губернатора: При столкновении трамваев в Кемерове пострадали 67 человек
Число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове увеличилось до 67. Об этом сообщил врио главы Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале.
«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек», — написал руководитель региона.
Середюк указал, что три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них в реанимации, еще один — в операционной. Кроме того, десять пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
Ранее два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ тормозной системы одного из транспортных средств, пишет Ura.ru. Мэр города Дмитрий Анисимов сообщал о 50 пострадавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru