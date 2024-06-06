Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово выросло до 50

По его словам, госпитализированы 40 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В городе создан оперативный штаб. Кроме того, еще 10 человек самостоятельно обратились в травмпункт, с ними работают врачи.

Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Действует круглосуточный телефон горячей линии.

Авария произошла рано утром на Логовом шоссе. По предварительным данным, у трамвая, следующего по маршруту № 10, произошел отказ тормозной системы, в результате чего вагон набрал огромную скорость. На повороте у транспортного средства оторвало двери, и оттуда вылетели два человека.

Спустя некоторое время трамвай влетел в другой вагон.

