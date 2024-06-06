Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово выросло до 50
Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с двумя трамваями в Кемерово выросло до 50, сообщил в Telegram мэр Дмитрий Анисимов.
По его словам, госпитализированы 40 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В городе создан оперативный штаб. Кроме того, еще 10 человек самостоятельно обратились в травмпункт, с ними работают врачи.
Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Действует круглосуточный телефон горячей линии.
Авария произошла рано утром на Логовом шоссе. По предварительным данным, у трамвая, следующего по маршруту № 10, произошел отказ тормозной системы, в результате чего вагон набрал огромную скорость. На повороте у транспортного средства оторвало двери, и оттуда вылетели два человека.
Спустя некоторое время трамвай влетел в другой вагон.
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