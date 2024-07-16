В Краснодаре потушили открытое горение двух складов

Спасатели успешно потушили пожар в двух складских помещениях и одном административном здании в Краснодаре, сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС Кубани.

Во вторник в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара сообщили о пожаре по адресу улица Станичная, 18, в Карасунском округе.

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По данным ЕДДС, возникло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара.

Ранее МЧС сообщило, что природный пожар в Краснодарском крае полностью ликвидирован, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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