В Краснодаре потушили открытое горение двух складов
Спасатели успешно потушили пожар в двух складских помещениях и одном административном здании в Краснодаре, сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС Кубани.
Во вторник в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара сообщили о пожаре по адресу улица Станичная, 18, в Карасунском округе.
По данным ЕДДС, возникло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара.
Ранее МЧС сообщило, что природный пожар в Краснодарском крае полностью ликвидирован, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru