В турецкой Малатье произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в провинции Малатья на востоке Турции, сообщает республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в своих социальных сетях.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Крыма

По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в районе Доганшехир в 20:05 по местному времени (совпадает с московским).

Магнитуда землетрясения составила 3,8. Очаг залегал на глубине семь километров.

Накануне землетрясение зафиксировали у побережья Анапы. Эпицентр находился на глубине 10 километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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