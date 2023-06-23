В турецкой Малатье произошло землетрясение
23 июня 202321:10
Подземные толчки зафиксировали в провинции Малатья на востоке Турции, сообщает республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в своих социальных сетях.
По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в районе Доганшехир в 20:05 по местному времени (совпадает с московским).
Магнитуда землетрясения составила 3,8. Очаг залегал на глубине семь километров.
Накануне землетрясение зафиксировали у побережья Анапы. Эпицентр находился на глубине 10 километров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru