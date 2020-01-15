В гараже воспитательницы детского сада нашли арсенал оружия
15 января 202014:56
Один из гаражей подмосковного кооператива превратился в оружейный склад - судя по всему, без ведома владельца недвижимости. Как пишет сайт KP.Ru со ссылкой на свой источник, в гараже нашли предметы, похожие на гранату Ф-1 без запала, карабин «Сайга 410», пистолет-пулемёт. Также изъяты сотни патронов.
Гараж принадлежит 33-летней воспитательнице детского сада. Она рассказала, что давно не заглядывала в гараж, который сдала в аренду выходцу с Украины. Мужчина сказал, что гараж нужен ему для автомобиля.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
Горячие новости
- Дальний Восток станет ближе. Путин поручил создать авиакомпанию для ДФО
- Греф пообещал снижение ставки по ипотеке после призыва Путина
- Матвиенко высказалась о дате голосования по изменениям Конституции
- Кудрин оценил стоимость демографического плана Путина
- Путин предложил запретить иногражданство чиновников в Конституции