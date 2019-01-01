«Воскресшим» Цапком оказался вор в законе

Установлена личность человека, похожего на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, который попал на фотографии после ДТП в Сочи. Им оказался другой правонарушитель, объявленный в федеральный розыск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как уточняет RT, на фото запечатлён Виталий Никифоров, уроженец Бишкека. В розыске он находился по подозрению в краже, совершенной в Краснодарском крае. Ранее в СМИ были опубликовано фотографии с мета ДТП в Сочи, которое случилось 4 июня. В кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Сергея Цапка.

Адвокат банды из станицы Кущёвская Умалат Сайгитов не исключил, что главарь группировки вполне мог за деньги инсценировать свою смерть в СИЗО от инсульта. Как заявил юрист Телеканалу «360», озвученные официальные причины смерти бандита были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вынесения приговора.

