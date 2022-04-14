Восемь человек пострадали в результате обстрела в Брянской области
В результате обстрела поселка Климово Брянской области со стороны Украины пострадали восемь человек. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он уточнил, что шесть человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о ребенке 2020 года рождения и женщине 1948 года.
По словам Кузнецова, состояние еще четверых пострадавших, в том числе беременной женщины, медики оценивают как средней тяжести. В Брянск направлена бригада федерального центра медицины катастроф Минздрава России с детскими нейрохирургами.
Обстрел жилых домов поселка Климово произошел в четверг днем. Сообщалось о двух загоревшихся домах. По данным СК РФ, обстрел был осуществлён с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжёлым наступательным вооружением.
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