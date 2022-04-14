Восемь человек пострадали в результате обстрела в Брянской области

В результате обстрела поселка Климово Брянской области со стороны Украины пострадали восемь человек. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что шесть человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о ребенке 2020 года рождения и женщине 1948 года.