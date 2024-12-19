Восемь человек пострадали при обстреле Горловки кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными боеприпасами. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела... около городской больницы № 2 ранены 8 мирных граждан», — написал градоначальник в Telegram-канале.

До этого Приходько сообщил, что из-за вооруженной агрессии ВСУ на проспекте Ленина в Центрально-Городском районе города были повреждены дома и учреждения.

Ранее украинские войска ударили по гостинице с мирными жителями Горловки с помощью кассетного боеприпаса НАТО, напоминает 360.ru.

