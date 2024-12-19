Восемь человек пострадали при обстреле Горловки кассетными боеприпасами
19 декабря 202410:41
Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными боеприпасами. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела... около городской больницы № 2 ранены 8 мирных граждан», — написал градоначальник в Telegram-канале.
До этого Приходько сообщил, что из-за вооруженной агрессии ВСУ на проспекте Ленина в Центрально-Городском районе города были повреждены дома и учреждения.
Ранее украинские войска ударили по гостинице с мирными жителями Горловки с помощью кассетного боеприпаса НАТО, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru