МВД: Девять человек погибли при стрельбе в школе в Белграде

Девять человек погибли, семь пострадали в результате стрельбы в школе в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Сербии.

СМИ: При стрельбе в школе в Белграде погибли восемь человек

Ранее стало известно, что подросток открыл огонь в учебном заведении в столице республики. Стрелка задержали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сербские СМИ сообщали о восьми погибших.

В МВД Сербии указали, что нападавший — ученик седьмого класса, который стрелял по сверстникам из пистолета своего отца.

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ФОТО: РИА Новости
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