МВД: Девять человек погибли при стрельбе в школе в Белграде
3 мая 202312:44
Девять человек погибли, семь пострадали в результате стрельбы в школе в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Сербии.
Ранее стало известно, что подросток открыл огонь в учебном заведении в столице республики. Стрелка задержали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сербские СМИ сообщали о восьми погибших.
В МВД Сербии указали, что нападавший — ученик седьмого класса, который стрелял по сверстникам из пистолета своего отца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru