Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани. Как отмечает РИА ФАН, нападение произошло в столице Татарстана, в гимназии №7. Источник отмечает, что 17-летний юноша ворвался в один из классов и взял находящихся там детей в заложники.
Позже стало известно, что подросток был оперативно задержан. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники полиции продолжают работу на месте ЧП, все подробности инцидента выясняются. Известно, что школьник пришел с оружием на урок литературы. Опоздав, оно начал себя агрессивно вести и размахивать пистолетом, подчёркивает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл причины бойни в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года. По его словам, студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже из-за унижения, пишет РИА ФАН.
Молодой человек был объектом для постоянных злых шуток со стороны сверстников, пояснил Бастрыкин. Живя только с одной мамой, Росляков не мог позволить себе ходить в фирменных джинсах и футболках, покупая более дешевые подделки, передает RT.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»