Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани. Как отмечает РИА ФАН, нападение произошло в столице Татарстана, в гимназии №7. Источник отмечает, что 17-летний юноша ворвался в один из классов и взял находящихся там детей в заложники.

Позже стало известно, что подросток был оперативно задержан. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники полиции продолжают работу на месте ЧП, все подробности инцидента выясняются. Известно, что школьник пришел с оружием на урок литературы. Опоздав, оно начал себя агрессивно вести и размахивать пистолетом, подчёркивает Ura.ru.