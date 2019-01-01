Происшествия

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

13 мая12:09

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани. Как отмечает РИА ФАН, нападение произошло в столице Татарстана, в гимназии №7. Источник отмечает, что 17-летний юноша ворвался в один из классов и взял находящихся там детей в заложники.

Позже стало известно, что подросток был оперативно задержан. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники полиции продолжают работу на месте ЧП, все подробности инцидента выясняются. Известно, что школьник пришел с оружием на урок литературы. Опоздав, оно начал себя агрессивно вести и размахивать пистолетом, подчёркивает Ura.ru.

Расстрел за джинсы. Педагог о мотиве «керченского стрелка»

Ранее НСН писала, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл причины бойни в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года. По его словам, студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже из-за унижения, пишет РИА ФАН.

Молодой человек был объектом для постоянных злых шуток со стороны сверстников, пояснил Бастрыкин. Живя только с одной мамой, Росляков не мог позволить себе ходить в фирменных джинсах и футболках, покупая более дешевые подделки, передает RT.

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