Володин рассказал о погибшем при крушении вертолета депутате Хайруллине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования близким погибшего депутата от "Единой России" Айрата Хайруллина, который погиб в пятницу при крушении вертолета под Казанью.
Как сообщает ТАСС, Володин отметил, что Хайруллин до избрания в Госдуму был депутатом в казанском Горсовете и Госсовете Татарстана. В Госдуме РФ интересы Татарстана Хайруллин представлял с 2003 года. Также Володин добавил, что депутат более 10 лет был главой Национального союза производителей молока.
По словам Володина, Хайруллин находился в своем регионе по работе.
О гибели Хайруллина при крушении вертолета стало известно в пятницу. Вертолет Bell 406, в котором находился депутат, совершил жесткую посадку в районе города Лаишево в Татарстане. Всего на борту было три человека, двое из которых, в том числе пилот, выжили. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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