Володин рассказал о погибшем при крушении вертолета депутате Хайруллине

Как сообщает ТАСС, Володин отметил, что Хайруллин до избрания в Госдуму был депутатом в казанском Горсовете и Госсовете Татарстана. В Госдуме РФ интересы Татарстана Хайруллин представлял с 2003 года. Также Володин добавил, что депутат более 10 лет был главой Национального союза производителей молока.

По словам Володина, Хайруллин находился в своем регионе по работе.

О гибели Хайруллина при крушении вертолета стало известно в пятницу. Вертолет Bell 406, в котором находился депутат, совершил жесткую посадку в районе города Лаишево в Татарстане. Всего на борту было три человека, двое из которых, в том числе пилот, выжили. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

