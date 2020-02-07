Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане
Предварительной причиной жесткой посадки вертолета в Татарстане могли стать плохие метеоусловия. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Росавиации, отметив, что для выяснения обстоятельств и причин происшествия сформирована специальная комиссия.
Между тем, ранее в МЧС подтвердили, что в результате жесткой посадки вертолета Bell 406 в районе города Лаишево в Татарстане погиб один человек погиб, двое пострадали. ТАСС со ссылкой на источники Госдуме пишет, что погибшим является депутат Айрат Хайруллин. Пострадавших при крушении вертолета в Татарстане доставили в больницы.
Напомним, в декабре прошлого года в Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку.
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