Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане

7 февраля 202019:42

Предварительной причиной жесткой посадки вертолета в Татарстане могли стать плохие метеоусловия. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Росавиации, отметив, что для выяснения обстоятельств и причин происшествия сформирована специальная комиссия.

Подтверждена гибель депутата Госдумы Хайруллина в авиакатастрофе

Между тем, ранее в МЧС подтвердили, что в результате жесткой посадки вертолета Bell 406 в районе города Лаишево в Татарстане погиб один человек погиб, двое пострадали. ТАСС со ссылкой на источники Госдуме пишет, что погибшим является депутат Айрат Хайруллин. Пострадавших при крушении вертолета в Татарстане доставили в больницы.

Напомним, в декабре прошлого года в Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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