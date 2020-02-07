Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане

Между тем, ранее в МЧС подтвердили, что в результате жесткой посадки вертолета Bell 406 в районе города Лаишево в Татарстане погиб один человек погиб, двое пострадали. ТАСС со ссылкой на источники Госдуме пишет, что погибшим является депутат Айрат Хайруллин. Пострадавших при крушении вертолета в Татарстане доставили в больницы.

Напомним, в декабре прошлого года в Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку.