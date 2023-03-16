Волгоградец на мотоцикле хотел устроить поджог на Мамаевом кургане
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Волгограда за попытку повреждения памятника-ансамбля, посвященного победе в Сталинградской битве. Об этом сообщает официальный сайт регионального Следственного управления Следственного комитета.
Как рассказали в ведомстве, сегодня утром 27-летний мужчина незаконно заехал на мотоцикле на территорию Мамаева кургана.
Подозреваемый оставил транспортное средство непосредственно на братской могиле, после чего попытался поджечь его бензобак.
Действия злоумышленника были пресечены сотрудником полиции, несмотря на то, что подозреваемый попытался уехать на мотоцикле. Житель Волгограда пока находится в статусе задержанного. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
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