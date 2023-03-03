СК разберется с осквернением памятника советским воинам в Финляндии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии.

На севере Польши снесли памятник солдатам Красной армии

Накануне вандалы подожгли памятник на братской могиле, а также написали оскорбительную надпись на мемориальной табличке.

Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных.

Ранее в Кисловодске вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны, сообщает НСН.

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ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:ПамятникиВеликая Отечественная ВойнаФинляндияАлександр Бастрыкин
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