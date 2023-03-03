СК разберется с осквернением памятника советским воинам в Финляндии
3 марта 202315:48
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии.
Накануне вандалы подожгли памятник на братской могиле, а также написали оскорбительную надпись на мемориальной табличке.
Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных.
Ранее в Кисловодске вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru