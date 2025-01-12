Военный США насмерть сбил женщину в Германии

Автомобиль военных США сбил насмерть 33-летнюю женщину в Баварии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции Центральной Франконии на официальном сайте.

Инцидент произошел на пешеходной дорожке неподалеку от города Ансбах. Предварительно, военный потерял контроль над автомобилем. Он съехал на обочину и сбил пешехода.

В ДТП в Приамурье погибли два человека и трое пострадали

Получившую тяжелые травмы женщину госпитализировали. Однако в больнице она скончалась. Полиция полагает, что водитель, вероятно, служит на военной базе Ансбах-Каттербах. Здесь расположен аэродром американской армии.

Окончательная причина аварии не установлена. Полиция ведет расследование. Местная прокуратура заверила, что сделает все возможное для «полного и объективного расследования этого происшествия».

Ранее в ДТП в Приамурье погибли два человека. Еще трое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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