Военный США насмерть сбил женщину в Германии

Получившую тяжелые травмы женщину госпитализировали. Однако в больнице она скончалась. Полиция полагает, что водитель, вероятно, служит на военной базе Ансбах-Каттербах. Здесь расположен аэродром американской армии.



Окончательная причина аварии не установлена. Полиция ведет расследование. Местная прокуратура заверила, что сделает все возможное для «полного и объективного расследования этого происшествия».



Ранее в ДТП в Приамурье погибли два человека. Еще трое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

