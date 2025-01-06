В ДТП в Приамурье погибли два человека и трое пострадали

Три автомобиля столкнулись вблизи закрытого административно-территориального образования Циолковский в Амурской области, погибли два человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

«Утром на 1347 км автодороги "Амур" произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida», — указали в ведомстве.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за выезда на встречную полосу. В результате ДТП двое погибли, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в Москве автомобиль Volkswagen Polo пробил бетонное ограждение в районе Лужнецкой набережной и упал в воду, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, после аварии было найдено тело мужчины.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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