В Благовещенске экстренно приземлился самолет из Владивостока

Следовавший из Владивостока в Новосибирск самолет авиакомпании S7 Airlines экстренно сел в Благовещенске из-за состояния пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря авиагавани Антона Сильвоника.

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Инцидент произошел в 08:20 (02:20 мск).

«В аэропорту Благовещенска приземлился самолет, следовавший по маршруту Владивосток - Новосибирск из-за состояния здоровья одного из пассажиров», — указал пресс-секретарь.

Пассажира забрали медики. Воздушное судно вылетело далее по маршруту.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Ямбург, вернулся в аэропорт вылета из-за проблемы с шасси, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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