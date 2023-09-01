Военные корабли вывезли более 1000 туристов из затопленного района в Приморье
В Приморском крае 1074 человека и 34 машины эвакуировали кораблями Тихоокеанского флота из затопленного Хасанского района во Владивосток, сообщил в Telegram губернатор Олег Кожемяко.
Туристы и автомобили застряли в районе из-за ливней, которые размыли дороги и мосты. Отдыхающих вывезли из порта Зарубино на большом дистантном корабле «Николай Вилков», гидрографическом судне ГС-84, пожарном катере ПЖК-1514, морском водолазном боте ВМ-20, а также на рейдовом буксире РБ-404. Они будут курсировать в течение трех дней, с целью эвакуировать желающих.
Число домов, пострадавших из-за ливней и наводнений в Приморье, за сутки увеличилось всемеро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru