Военные корабли вывезли более 1000 туристов из затопленного района в Приморье

Туристы и автомобили застряли в районе из-за ливней, которые размыли дороги и мосты. Отдыхающих вывезли из порта Зарубино на большом дистантном корабле «Николай Вилков», гидрографическом судне ГС-84, пожарном катере ПЖК-1514, морском водолазном боте ВМ-20, а также на рейдовом буксире РБ-404. Они будут курсировать в течение трех дней, с целью эвакуировать желающих.

Число домов, пострадавших из-за ливней и наводнений в Приморье, за сутки увеличилось всемеро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

