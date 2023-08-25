ЧС федерального характера ввели в Приморье

Отмечается, что осадки нанесли ущерб на семь миллиардов рублей. В частности, за последние две недели пострадали более пяти тысяч домов. Кожемяко подчеркнул, что серьезный ущерб также был нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам.

По словам главы региона, Приморью выделяется гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка.

Ранее прокуратура Приморья сообщила, что пришедший во Владивосток циклон привел к аварийным отключениям электричества у почти 70 тысяч жителей города, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

