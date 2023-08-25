ЧС федерального характера ввели в Приморье
Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Приморском крае, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что осадки нанесли ущерб на семь миллиардов рублей. В частности, за последние две недели пострадали более пяти тысяч домов. Кожемяко подчеркнул, что серьезный ущерб также был нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам.
По словам главы региона, Приморью выделяется гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка.
Ранее прокуратура Приморья сообщила, что пришедший во Владивосток циклон привел к аварийным отключениям электричества у почти 70 тысяч жителей города, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru