Водитель машины, протаранившей КПП у здания Конгресса США, умер

Умер водитель автомобиля, протаранившего КПП у Капитолия США в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC.



О причинах смерти не сообщается. Ранее в пятницу злоумышленник врезался в двух офицеров полиции на контрольно-пропускном пункте (КПП) у здания конгресса США. Пострадавшие госпитализированы, подозреваемый был задержан.

Агентство Reuters передавало, что вокруг здания также была зафиксирована стрельба. Несколько улиц в американской столице перекрыты.

