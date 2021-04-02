Водитель машины, протаранившей КПП у здания Конгресса США, умер
2 апреля 202121:33
Умер водитель автомобиля, протаранившего КПП у Капитолия США в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC.
О причинах смерти не сообщается. Ранее в пятницу злоумышленник врезался в двух офицеров полиции на контрольно-пропускном пункте (КПП) у здания конгресса США. Пострадавшие госпитализированы, подозреваемый был задержан.
Агентство Reuters передавало, что вокруг здания также была зафиксирована стрельба. Несколько улиц в американской столице перекрыты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru