Водитель грузовика погиб после столкновения с поездом в Самарской области

В сообщении уточняется, что ДТП произошло на 151 км Южно-уральской железной дороги в Большечерниговском районе близ села Новый Камелек, где водитель грузовика решил переехать переезд на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения маневровый поезд сошёл с рельсов, находящиеся в нём восемь человек не пострадали. Погиб водитель грузового автомобиля.

«К месту происшествия направлен восстановительный поезд», - добавили в МЧС.

Ранее на Ставрополье водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожный переезд, произошло столкновение с электричкой. В результате погибли водитель и пассажир автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

