Водитель грузовика погиб после столкновения с поездом в Самарской области
Маневровый поезд и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В сообщении уточняется, что ДТП произошло на 151 км Южно-уральской железной дороги в Большечерниговском районе близ села Новый Камелек, где водитель грузовика решил переехать переезд на запрещающий сигнал светофора.
В результате столкновения маневровый поезд сошёл с рельсов, находящиеся в нём восемь человек не пострадали. Погиб водитель грузового автомобиля.
«К месту происшествия направлен восстановительный поезд», - добавили в МЧС.
Ранее на Ставрополье водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожный переезд, произошло столкновение с электричкой. В результате погибли водитель и пассажир автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru