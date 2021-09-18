Пропавшие в Сибири туристы вышли на связь

Отмечается, что туристы созвонились с обществом по спутниковой связи, «они нормально, скоро должны появиться» около поселка Катайга.

Ранее стало известно, что группа из девяти человек отправилась в экспедицию по Тунгусской тропе. В последний раз туристов видели в районе поселка Кривляк 11 сентября, после группа перестала выходить на связь. Из поселка туристы должны были направиться в Факторию Сым, а в конце путешествия — прибыть в Томск.

