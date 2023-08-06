Во Внуково отменили ограничения на вылет и прием самолетов

Ограничения на вылет и прием воздушных судов в московском аэропорту Внуково сняты. Полеты возобновились с 11:55, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Внуково.

СМИ: Во Внуково ввели план «Ковер»

«С 11:55 часов ограничения на полёты сняты», – цитирует официальное сообщение агентство.

Отмечается, что аэровокзальный комплекс начал работать в штатном режиме.

Ранее в столичном аэропорту Внуково из-за введения плана «Ковёр» задержались на прилет и вылет более 25 воздушных судов. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены «по независящим от аэропорта причинам», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияЗадержка РейсовВнуково Аэропорт

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