Во Внуково отменили ограничения на вылет и прием самолетов
Ограничения на вылет и прием воздушных судов в московском аэропорту Внуково сняты. Полеты возобновились с 11:55, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Внуково.
«С 11:55 часов ограничения на полёты сняты», – цитирует официальное сообщение агентство.
Отмечается, что аэровокзальный комплекс начал работать в штатном режиме.
Ранее в столичном аэропорту Внуково из-за введения плана «Ковёр» задержались на прилет и вылет более 25 воздушных судов. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены «по независящим от аэропорта причинам», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru