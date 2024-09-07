Во ВГИКе произошел пожар

В Москве на улице Вильгельма Пика произошел пожар в новом здании Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, в учебном заведении загорелись оборудование и мебель. Отмечается, что площадь пожара составляет примерно 50 «квадратов».

Пожар на парковке в Одинцовском районе Подмосковья локализовали

Сейчас в здании проводится эвакуация.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Одинцове в результате пожара на многоуровневой парковке погибли два человека.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЭвакуациявузыКиноПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры