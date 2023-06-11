У берегов Японии произошло землетрясение

Подземные толчки произошли у берегов японского острова Хоккайдо, передает издание The Japan Times.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Магнитуда землетрясения составила 6,2. Толчки зафиксировали в 18:55 по местному времени (12:55 мск).

Очаг землетрясения залегал на глубине 140 километров. Угрозы возникновения цунами нет.

5 июня толчки зафиксировали у берегов японского острова Рюкю. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Аргентине 3 июня произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощутили жители города Андалгала.

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