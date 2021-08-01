Власти Турции выделили около $6 млн для устранения ущерба от природных пожаров

50 млн турецких лир (около $6 млн) выделено на первоначальном этапе в рамках устранения ущерба от лесных пожаров в Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Поджоги. Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции

Он обещал, что каждый пострадавший «получит помощь от государства», а в течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. По словам главы государства, погорельцам будут выделены средства для аренды домов, а фермерам, животноводам и владельцам тепличных хозяйств возместят ущерб.

Эрдогана напомнил, что на помощь Турции самолеты выслали Азербайджан, Украина, Россия и Иран.

Ранее президент страны сообщил, что поджоги могли стать причиной лесных пожаров на юге Турции. «Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — заявил глава государства.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Лесные ПожарыТурция
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