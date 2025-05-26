Власти Сергиева Посада заявили иск на 300 млн рублей по делу о взрыве пороха

Власти подмосковного Сергиева Посада заявили гражданский иск о возмещении материального ущерба к обвиняемым по уголовному делу о взрыве пиротехники в 2023 году. Сумма претензий, предъявленных администрацией городского округа, составляет 300 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Обвиняемыми по делу проходят технический директор компании «Пиро-росс» Сергей Чанкаев и ещё двое её сотрудников - Александр Варенов и Олег Юров. Они не признали в суде свою вину.