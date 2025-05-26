Власти Сергиева Посада заявили иск на 300 млн рублей по делу о взрыве пороха

Власти подмосковного Сергиева Посада заявили гражданский иск о возмещении материального ущерба к обвиняемым по уголовному делу о взрыве пиротехники в 2023 году. Сумма претензий, предъявленных администрацией городского округа, составляет 300 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Обвиняемыми по делу проходят технический директор компании «Пиро-росс» Сергей Чанкаев и ещё двое её сотрудников - Александр Варенов и Олег Юров. Они не признали в суде свою вину.

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Взрыв в одном из цехов Загорского оптико-механического завода произошел 9 августа 2023 года. Установлено, что в помещении, которое не было предназначено для хранения взрывчатых веществ, было складировано четыре тонны пороха. В результате ЧП погибли девять человек, трое получили тяжелые ранения.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», потерпевшими по делу также признаны Троице-Сергиева лавра, УВД по Сергиевому-Посаду, подмосковное правительство. Следующее заседание по делу должно состояться 3 июня.

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ФОТО: РИА Новости
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