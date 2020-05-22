Власти Пакистана начали расследование крушения самолета под Карачи

По факту крушения пассажирского самолета Airbus A-320 под Карачи будет начато немедленное расследование. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан. В своём Twitter он написал, что шокирован и опечален произошедшим.

«Молитвы и соболезнования семьям погибших», - написал премьер-министр в социальной сети.

Ранее в пятницу, 22 мая, стало известно, что самолет, выполняющий рейс из Лахора, разбился недалеко от аэропорта Карачи. К месту ЧП стянуты армейские силы быстрого реагирования, а также пять пожарных бригад.

Представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир.

Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане

Напомним, в середине мая НСН писала, что в США во время учебной миссии потерпел крушение истребитель F-22. Об этом сообщает USA Today. Как пишет издание со ссылкой на представителя военной авиабазы «Эглин» (Флорида), пилот самолета катапультировался и был доставлен в базовый госпиталь. По предварительным данным, других пострадавших, а также ущерба гражданскому имуществу не было.

Отмечается, что F-22 Raptor находился на плановом учебном задании в момент катастрофы и не был частью эстакады. По данным USA Today, ВВС США насчитывает 183 истребителя F-22. Стоимость самолета составляет 143 млн долларов.



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ФОТО: pixabay.com
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