Глава Оренбуржья Паслер пообещал построить новую дамбу в Орске
Власти намерены построить новую дамбу в частично затопленном Орске, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с местными жителями. Видео опубликовали СМИ и Telegram-каналы.
По его словам, новую дамбу возведут с учетом возможных рисков. Будет учитываться напор воды и вероятные масштабы наводнения.
«Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный», - сказал глава региона.
Кадры со встречи губернатора с жителями Орска опубликовала газета «Известия».
Дамбу в Орске прорвало 5 апреля. Под водой оказался район Старый город. Всего в городе подтоплено более шести тысяч домов. Под угрозой также находятся Новотроицк и Оренбург, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Канады Трюдо допустил закупку атомных подводных лодок
- «Роскосмос» снимет фильм о ЧП на «Союз МС-22»
- Власти Оренбуржья спрогнозировали подтопление еще двух тысяч домов
- Под Смоленском почти 9 тысяч человек остались без газа из-за обрушения путепровода
- Экс-президент Кучма заявил, что Украина лишилась брата в виде России
- «Оренбург» разгромил казанский «Рубин» в матче РПЛ
- Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет
- Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024
- Постпред США исключила применение РФ ядерного оружия на Украине
- В институте Пушкина заявили, что не располагают данными о задержании сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru