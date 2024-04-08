Глава Оренбуржья Паслер пообещал построить новую дамбу в Орске

Власти намерены построить новую дамбу в частично затопленном Орске, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с местными жителями. Видео опубликовали СМИ и Telegram-каналы.

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По его словам, новую дамбу возведут с учетом возможных рисков. Будет учитываться напор воды и вероятные масштабы наводнения.

«Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный», - сказал глава региона.

Кадры со встречи губернатора с жителями Орска опубликовала газета «Известия».

Дамбу в Орске прорвало 5 апреля. Под водой оказался район Старый город. Всего в городе подтоплено более шести тысяч домов. Под угрозой также находятся Новотроицк и Оренбург, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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