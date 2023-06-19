Власти опровергли информацию об эвакуации в Воронеже
Информация об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа не соответствует действительности, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.
Гражданам напомнили, что за распространение подобных фейков законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
Сообщения об эвакуации также опровергли в главке МЧС РФ по Воронежской области, где указали, что ведомство «не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах».
«Все сообщения об «эвакуациях» не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная», - добавили в МЧС.
Ранее в ГУ МЧС Белгородской области опровергли информацию о якобы объявленной и начавшейся эвакуации жителей Белгорода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru