Власти опровергли информацию об эвакуации в Воронеже

Гражданам напомнили, что за распространение подобных фейков законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Сообщения об эвакуации также опровергли в главке МЧС РФ по Воронежской области, где указали, что ведомство «не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах».

«Все сообщения об «эвакуациях» не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная», - добавили в МЧС.

Ранее в ГУ МЧС Белгородской области опровергли информацию о якобы объявленной и начавшейся эвакуации жителей Белгорода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

