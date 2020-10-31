Власти Челябинска опровергли данные о двух умерших пациентах после пожара в больнице

В мэрии Челябинска заявили, что сведения о смерти двух пациентов после пожара в больнице не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

В Челябинске после пожара в больнице введен режим ЧС

Ранее Znak.com со ссылкой на прокурора области Виталия Лопина сообщил о смерти после пожара двоих пациентов челябинской больницы, находившихся в тяжелом состоянии из-за COVID-19, после эвакуации.

Открытое горение огня ликвидировано на площади 130 м.кв., сообщили в региональном МЧС.

В Челябинске СУ СК РФ в регионе возбудило уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в больнице в городской больнице.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:БольницаПожарЧелябинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры