Власти Челябинска опровергли данные о двух умерших пациентах после пожара в больнице

Ранее Znak.com со ссылкой на прокурора области Виталия Лопина сообщил о смерти после пожара двоих пациентов челябинской больницы, находившихся в тяжелом состоянии из-за COVID-19, после эвакуации.

Открытое горение огня ликвидировано на площади 130 м.кв., сообщили в региональном МЧС.

В Челябинске СУ СК РФ в регионе возбудило уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в больнице в городской больнице.