Власти Челябинска опровергли данные о двух умерших пациентах после пожара в больнице
В мэрии Челябинска заявили, что сведения о смерти двух пациентов после пожара в больнице не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
Ранее Znak.com со ссылкой на прокурора области Виталия Лопина сообщил о смерти после пожара двоих пациентов челябинской больницы, находившихся в тяжелом состоянии из-за COVID-19, после эвакуации.
Открытое горение огня ликвидировано на площади 130 м.кв., сообщили в региональном МЧС.
В Челябинске СУ СК РФ в регионе возбудило уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в больнице в городской больнице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru