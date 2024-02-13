Владикавказец умер от ожога пищевода после глотка из бутылки минералки «Джермук»

В своем Telegram-канале он напомнил, что инцидент произошёл во Владикавказе. По его словам, правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства происшествия.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким! Сил вам справиться с постигшим вас горем!» - написал Меняйло.

Ранее глава республики заявил, что из продажи были изъяты 24 упаковки воды «Джермук», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Роспотребнадзоре заявили, что продажа отдельных партий минеральной воды приостановлена для проверки на безопасность, сообщает RT.

