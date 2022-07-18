Вертолёт Росгвардии совершил жёсткую посадку под Гатчиной

По данным силовиков, , инцидент произошёл выполнении учебно-тренировочного полёта,

«Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия», — добавили в Росгвардии.

Военные отметили, что по предварительной информации, погибших и разрушений на земле нет. Источники Telegram-канала Mash, в свою очередь, утверждают, что пострадали три человека, их госпитализированы.

Ранее камчатские спасатели обнаружили вертолёт Robinson в районе перевала Семячик, который пропал 16 июля. Управлявший воздушным судном биатлонист Игорь Малиновский и два пассажира погибли, сообщает RT.