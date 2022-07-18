Вертолёт Росгвардии совершил жёсткую посадку под Гатчиной
Жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-8 Росгвардии в Ленинградской области, сообщает в пресс-служба Северо-Западного округа ведомства.
По данным силовиков, , инцидент произошёл выполнении учебно-тренировочного полёта,
«Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия», — добавили в Росгвардии.
Военные отметили, что по предварительной информации, погибших и разрушений на земле нет. Источники Telegram-канала Mash, в свою очередь, утверждают, что пострадали три человека, их госпитализированы.
Ранее камчатские спасатели обнаружили вертолёт Robinson в районе перевала Семячик, который пропал 16 июля. Управлявший воздушным судном биатлонист Игорь Малиновский и два пассажира погибли, сообщает RT.
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