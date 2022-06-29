Вертолет Ми-8 разбился при посадке в Якутии
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в среду в Единой дежурной диспетчерской службе, передаёт «Интерфакс»
По предварительным данным, Ми-8, вылетевший из поселка Усть-Майский вынужден был совершить аварийную посадку по технической причине, но при столкновении с землёй разрушился. Несколько человек пострадали.
Информация о состоянии пострадавших и о количестве человек на борту уточняется.
Ранее три человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области.
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