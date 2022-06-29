Вертолет Ми-8 разбился при посадке в Якутии

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в среду в Единой дежурной диспетчерской службе, передаёт «Интерфакс»

По предварительным данным, Ми-8, вылетевший из поселка Усть-Майский вынужден был совершить аварийную посадку по технической причине, но при столкновении с землёй разрушился. Несколько человек пострадали.