Три человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области
Три человека пострадали в результате падения военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Об этом сообщил региональный минздрав. По информации ведомства, на место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что вертолет совершил жесткую посадку на лед реки Волги примерно в 2-3 километрах от берега. Под воду он не ушел, оставшись на льду. Предварительной причиной жесткой посадки стала техническая неисправность.
Воздушное судно Минобороны РФ направлялось с аэродрома Мулино в Ульяновск. Аварийную посадку оно совершило в районе населенного пункта Дубки.
Между тем ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате жесткой посадки один человек погиб от полученных травм, еще два члена экипажа пострадали. Всего на борту находились три человека.
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