Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области
В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, на месте происшествия работают оперативные группы и спасательные команды.
19 июля в Алданском районе Якутии пропал вертолет Robinson. В тот день сработал аварийный радиомаяк, однако пилот не вышел на связь в установленное время.
Обломки вертолета были обнаружены лишь 22 июля, после трех дней сложных поисков, затрудненных неблагоприятными погодными условиями. В результате крушения погибли четыре человека, находившиеся на борту: пилот и три пассажира, писало RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru