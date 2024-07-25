Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные группы и спасательные команды.

Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружили разрушенным

19 июля в Алданском районе Якутии пропал вертолет Robinson. В тот день сработал аварийный радиомаяк, однако пилот не вышел на связь в установленное время.

Обломки вертолета были обнаружены лишь 22 июля, после трех дней сложных поисков, затрудненных неблагоприятными погодными условиями. В результате крушения погибли четыре человека, находившиеся на борту: пилот и три пассажира, писало RT.

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