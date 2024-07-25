Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

19 июля в Алданском районе Якутии пропал вертолет Robinson. В тот день сработал аварийный радиомаяк, однако пилот не вышел на связь в установленное время.

Обломки вертолета были обнаружены лишь 22 июля, после трех дней сложных поисков, затрудненных неблагоприятными погодными условиями. В результате крушения погибли четыре человека, находившиеся на борту: пилот и три пассажира, писало RT.

