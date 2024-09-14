Вертолет МЧС вылетел на тушение крупного пожара в воронежском Ямном

В Рамонском районе Воронежской области огонь охватил большой участок леса, дошел до села Ямное и успел уничтожить три частных дома,

Во ВГИКе произошел пожар

В пресс-службе регионального министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что пожарный вертолет МЧС России вылетел на тушение пожара.

Точная площадь пожара пока неизвестна. С огнем борются более 50 сотрудников. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в поселке Карымское Забайкальского края в результате пожара погиб двухлетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Воронежская ОбластьПожарМЧС РФ

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