Вертолет МЧС вылетел на тушение крупного пожара в воронежском Ямном
14 сентября 202420:25
В Рамонском районе Воронежской области огонь охватил большой участок леса, дошел до села Ямное и успел уничтожить три частных дома,
В пресс-службе регионального министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что пожарный вертолет МЧС России вылетел на тушение пожара.
Точная площадь пожара пока неизвестна. С огнем борются более 50 сотрудников. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее в поселке Карымское Забайкальского края в результате пожара погиб двухлетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru