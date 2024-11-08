В Звенигороде восстановлено электроснабжение после аварии
8 ноября 202423:16
Причиной временного отключения электричества в подмосковном Звенигороде стало нарушение в работе электрооборудования, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Московский регион».
Электроснабжение было оперативно восстановлено, и обесточенных потребителей в городе нет.
Ранее в Telegram-канал Shot сообщал о полном отключении электричества в Звенигороде.
Местные жители рассказали, что свет исчез около 20:40 по московскому времени, а также наблюдались проблемы с сотовой связью, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru