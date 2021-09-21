В жилом доме в Новой Москве найдена граната

На место выехал автомобиль пожарных. По предварительным данным, снаряд обнаружили в одном из зданий на Скандинавском бульваре.

Гранату нашла у тебя в тумбочке местная жительница.

Напомним, в конце августа В Москве в квартире на Малой Набережной улице взорвалась граната Ф-1. В результате происшествия погибли один подросток и мужчина.

