В жилом доме в Новой Москве найдена граната
21 сентября 202101:02
В Новой Москве нашли гранату в жилом доме, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
На место выехал автомобиль пожарных. По предварительным данным, снаряд обнаружили в одном из зданий на Скандинавском бульваре.
Гранату нашла у тебя в тумбочке местная жительница.
Напомним, в конце августа В Москве в квартире на Малой Набережной улице взорвалась граната Ф-1. В результате происшествия погибли один подросток и мужчина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru