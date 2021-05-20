СМИ: В Димитровграде в квартире взорвалась граната

Мужчина 1970 года рождения погиб в результате взрыва гранаты в городе Димитровград Ульяновской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника агентства, ЧП произошло в квартире жилого дома на улице Власть Труда, хозяин погиб. Он добавил, что жители находящихся в доме восьми квартир эвакуированы, на месте работают взрывотехники.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату, сообщают «Невские новости». В итоге выяснилось, что снаряд является учебным.

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ФОТО: граната
ТЕГИ:ВзрывУльяновская ОбластьГраната
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