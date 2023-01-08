В жилом доме в Хасавюрте произошел взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошел в шестиэтажном жилом доме в Хасавюрте, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Дагестану.

Эксперты признали подлежащим сносу дом в Нижневартовске, где был взрыв газа

Хлопок газовоздушной смеси случился в 02.35 по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома. По предварительной информации спасателей, имеются пострадавшие.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона, в результате инцидента погибли 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДагестанВзрыв Газа
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