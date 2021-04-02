В здании Конгресса США приспущены флаги в связи с гибелью полицейского
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о том, что флаги в Капитолии будут приспущены в связи с гибелью полицейского около ограды здания. Об этом сообщает ТАСС.
Передается, что распоряжение приспустить флаги в Капитолии вызвано гибелью сотрудника полиции при исполнении своих обязанностей. Инцидент с тараном здания Конгресса произошел в пятницу вечером.
Неизвестный в пятницу сбил двух сотрудников полиции Конгресса около КПП, а также врезался в ограду территории Капитолия. По данным ТАСС, он покинул машину, в его руках был нож. Сотрудники правоохранительных органов открыли по нему огонь, злоумышленник скончался.
Пострадавшие сотрудники были госпитализированы, однако один из них скончался от полученных травм. Отмечается, что сам Конгресс в настоящий момент находится на каникулах.
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