В Запорожье разбился украинский Ан-26
Украинский самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, разбился в Запорожской области, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской обладминистрации.
Отмечается, что самолет упал в Вольнянском районе региона.
«На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Численность экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель», — цитирует сообщение ТАСС.
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