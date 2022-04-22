В Запорожье разбился украинский Ан-26

Украинский самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, разбился в Запорожской области, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской обладминистрации.

СМИ: Самолет ВВС Нигерии разбился на севере страны

Отмечается, что самолет упал в Вольнянском районе региона.

«На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Численность экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель», — цитирует сообщение ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Крушение СамолетаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры