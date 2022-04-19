СМИ: Самолет ВВС Нигерии разбился на севере страны

Нигерийский военный самолет потерпел крушение на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согнано данным газет, на борту потерпевшего крушение самолета находилось много офицеров. Предположительно, все они погибли.

Самолет рухнул на территории штата Кадуна. Других подробностей пока не приводится.

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:НигерияКрушение Самолета
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