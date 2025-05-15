В Астраханской области при пожаре на фабрике погибли около 166 тысяч кур

Более 160 тысяч кур погибли при пожаре на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее стало известно, что на фабрике «Владимировская» произошло возгорание, его площадь оценивалась в 2 тысячи кв. м, пишет RT. Открытое горение на предприятии уже полностью ликвидировали.

Как уточнили в МЧС, пожар вспыхнул в цехе инкубации яиц.

«Предварительно, погибло около 166 тысяч кур», - указано в сообщении.

Из горевшего здания эвакуировались 17 человек. Никто не пострадал.

