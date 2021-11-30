Шесть человек пострадали из-за непогоды в Крыму

Отмечается, что пятеро из пострадавших получили травмы при падении деревьев. Двум из них потребовалась помощь врачей.

Из-за плохой погоды мэр Ялты призвала работодателей перевести сотрудников на удаленную работу, а детей не вести в детские сады и в школы.

Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение.

